МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Цены на золото выросли в среду на признаках замедления инфляции в США. Как сообщает Reuters, участники рынка надеются на то, что Федеральная резервная система (ФРС) раньше, чем ожидалось, сможет поставить повышение процентных ставок на паузу.

Около 13.01 по Гринвичу золото на рынке спот прибавило 0,5%, до 1942,15 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,5%, до 1947,30 доллара.

Потребительские цены в США в июне умеренно повысились, а их годовой рост стал самым низким более чем за два года. Инфляция продолжает замедляться, и в июне индекс потребительских цен (CPI) США вырос на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как опрошенные Reuters аналитики ожидали роста на 3,1%.

"Цены на золото подскочили на 10 долларов на более низком, чем ожидалось, показателе инфляции и на надеждах на то, что повышение ставок ФРС в июле может оказаться последним в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики", — сказал Тай Вонг, независимый трейдер из Нью-Йорка.

"Если золото может пробить вверх скользящую среднюю за 50 дней, которая находится на 1960 долларах, то бычьи позиции по золоту увеличатся", — добавил он.

После публикации данных по инфляции доллар опустился на 0,5%, до более чем 2-месячного минимума против корзины других основных валют, что сделало золото более привлекательным для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 3,895%.

По мнению трейдеров, темпы замедления инфляции достаточны для того, чтобы позволить ФРС завершить ужесточение денежно-кредитной политики после еще одного повышения процентных ставок, которое, как ожидается, состоится на очередном заседании через две недели.

Рынки видят 91%-ю вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом, которое не приносит гарантированного дохода.

Ранее на этой неделе некоторые руководители ФРС намекнули на скорое завершение цикла повышения стоимости заимствований.

Серебро на рынке спот выросло в цене на 1,9%, до 23,53 доллара за унцию, платина прибавила 1,9%, до 942,16 доллара, а палладий подорожал на 1,6%, до 1272,21 доллара.