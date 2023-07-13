МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг в Азии выросли почти до месячного максимума, чему способствовало ослабление доллара США, сообщает Reuters. Представленные накануне данные США по инфляции усилили надежды на скорое окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 06.58 по Гринвичу золото на рынке спот прибавило 0,3%, до 1962,11 доллара за унцию. Это самый высокий уровень с 16 июня. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,2%, до 1965,80 доллара.

Потребительские цены в США в июне продемонстрировали умеренный рост, а годовая инфляция оказалась самой слабой более чем за два года. Однако, темпы роста цен, вероятно, замедляются недостаточно стремительно, чтобы ФРС воздержалась от повышения ставок в июле.

В центре внимания рынка остается следующее заседание центрального банка США, которое может определить краткосрочные перспективы цен на золото, сказал дилер GoldSilver Central Брайан Лань.

Недавно прозвучавшие комментарии некоторых представителей ФРС свидетельствовали о склонности к ужесточению политики, и это негативно отразилось на котировках золота. Цены на золото снизились более чем на 100 долларов по сравнению с достигнутыми в мае максимумами.

Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода, несмотря на его статус актива-убежища в периоды политической и финансовой неопределенности.

По словам Ланя, ФРС все же может "придерживаться осторожности", учитывая, что инфляция вдвое превышает целевой уровень 2%. При этом высока вероятность того, что цены на золото приблизятся к уровням около 1800 долларов, пребывая сейчас вблизи 2000 долларов, добавил он.

Фондовые индексы Азии выросли после того, как данные по инфляции усилили надежды на скорое окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

В центре внимания инвесторов находятся данные США по числу первичных заявок на пособие по безработице, а также индекс цен производителей, которые будут представлены позднее в четверг.

"Без сомнений, на рынках золота и серебра наблюдается некоторая нервозность, которая проявляется в резкой и незамедлительной реакции котировок на данные США" — сказал аналитик Julius Baer Карстен Менке.

Серебро на рынке спот прибавило 0,3%, до 24,21 доллара за унцию, платина подскочила на 1,6%, до 961,64 доллара, а палладий подорожал на 1,3%, до 1299,97 доллара.