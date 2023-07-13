МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Цены на медь в четверг достигли 3-недельного максимума, так как ослабление доллара США сделало цветные металлы более доступными для других валют, передает Reuters. Трейдеры сдержанно отреагировали на данные, которые сигнализировали о снижении импорта меди в Китай в июне.

Около 07.56 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли на 0,3%, до 8525 долларов за тонну. Ранее в ходе сессии контракты достигли самого высокого уровня с 23 июня и торговались по 8542 доллара.

В четверг доллар США ослабел, продемонстрировав самое сильное падение за пять месяцев на предыдущей сессии. Трейдеры увидели в неожиданно низком показателе инфляции США сигнал о том, что цикл повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) может завершиться в конце июля.

"Вероятность окончания повышения ставок ФРС делает перспективы экономики более радужными. В то же время рынок металлов испытывает давление со стороны ограниченного предложения", — пишут аналитики ANZ.

"Запасы меди на мировых биржевых складах в последние месяцы резко упали, несмотря на вялый рост спроса. Производители алюминия в Китае столкнулись с дефицитом электроэнергии, который может затормозить производство в ближайшие месяцы", — добавляют они.

Запасы меди на складах LME достигли самого низкого уровня с апреля 2021 года и составляют 54 450 тонн.

Запасы меди на складах SHFE начали расти, увеличившись до 74 638 тонн, но это на 70% ниже уровней, наблюдавшихся в начале марта.

Высокие темпы производства и слабый спрос ограничили импорт меди в Китай, о чем свидетельствуют данные Генерального таможенного управления.

Алюминий на LME вырос в цене на 1,3%, до 2266 долларов за тонну, никель подешевел на 1,4%, до 21 390 долларов за тонну, цинк подорожал на 1,4%, до 2458,50 доллара, а олово снизилось в цене на 0,9%, до 28 800 долларов. Свинец прибавил 1,3%, до 2112,50 доллара.