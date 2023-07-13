МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В четверг котировки золота достигли почти 30-дневного максимума на фоне ослабления доллара, сообщило агентство Reuters. Данные США по инфляции подстегнули надежды на скорое окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 10.40 по Гринвичу золото на рынке спот прибавило 0,1%, до 1958,99 доллара за унцию, достигнув самого высокого уровня с 16 июня. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,1%, до 1962,90 доллара.

В четверг внимание инвесторов переключается на данные США по числу первичных заявок на пособие по безработице. Предполагается, что на неделе 2-8 июля число заявок составило 250 000 против 248 000 на предыдущей неделе. Кроме того, ожидается выход индекса цен производителей.

Рынки также будут ждать выступления представителя ФРС Кристофера Уоллера, чтобы оценить денежно-кредитную риторику центрального банка США.

"Если в следующем году ослабление инфляции и замедление роста экономики сделают понижение процентных ставок еще более вероятным, то цены на золото могут устремиться к историческому максимуму", — предполагают аналитики Commerzbank.

Серебро на рынке спот выросло в цене на 0,5%, до 24,27 доллара за унцию, платина прибавила 1,7%, до 962,25 доллара, палладий подорожал на 1,1%, до 1296,92 доллара.