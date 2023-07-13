БУДАПЕШТ, 13 июл — ПРАЙМ. Венгерский экспорт за первые пять месяцев 2023 года составил более 63,5 миллиарда евро, это рекордный показатель, превышающий на 11% показатель аналогичного периода прошлого года, который также был рекордом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В Совфеде предложили ввести пошлины на импорт из недружественных стран

"Венгерская экономика показала самые высокие показатели экспорта по результатам первых пяти месяцев года за все время, их значение превысило 63,5 миллиарда евро, что на 11 процентов больше в сравнении с рекордом прошлого года", — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

Он напомнил, что по итогам 2022 года венгерский экспорт составил 142 миллиарда евро, при этом показатель с января по май прошлого года также был рекордным — более 50 миллиардов евро.

Глава венгерского МИД также приветствовал, что импорт по сравнению с 2022 годом увеличился только на два процента, поскольку это, по его словам, позволит выровнять внешнеторговый баланс страны после спада венгерской экономики из-за роста цен на энергоносители.

Ранее Центральное статистическое управление Венгрии сообщало, что ВВП страны за 2022 год вырос на 4,6%, а министр финансов страны Михай Варга отмечал, что этот показатель на один процентный пункт превышает средний рост ВВП по Евросоюзу. По его словам, правительство Венгрии прогнозирует рост ВВП в 2023 году в 1,5%, а по итогам 2024 года рост ВВП страны в размере около 4%, ожидается также снижение дефицита бюджета, госдолга и инфляции.

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