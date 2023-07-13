МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Индекс доллара в среду опустился ниже 100 пунктов — впервые с апреля 2022 года, следует из данных торгов. Доллар продолжил падение после данных по инфляции в США

По состоянию на 18.07 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,54%, до 99,98 пункта, ниже 100 пунктов показатель находится впервые с апреля прошлого года. Курс евро к доллару на 18.07 мск рос до 1,1189 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1128 доллара. Курс доллара к иене снижался до 138,25 иены со 138,5 иены.

Валютные инвесторы продолжают оценивать данные о потребительских ценах в США. Согласно опубликованным в среду данным, годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%.

В связи более быстрым, чем ожидалось, замедлением инфляции, рынки закладывают смягчение курса монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно данным CME Group, 95% опрошенных аналитиков ждут в июле повышения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов. Однако около 74% экспертов в период с июля по ноябрь прогнозируют только одно повышение ставки на 25 базисных пунктов. По итогам июньского заседания регулятор сохранил ставку на уровне 5-5,25%.

По словам аналитиков, более "голубиные" ожидания от Федрезерва стали причиной ослабления доллара, индекс которого снижается четвертую торговую сессию подряд.

"Последнее снижение доллара отражает качественный сдвиг в комфорте рынка относительно коротких позиций доллара, поскольку окончательный уровень ставки ФРС выглядит все более ограниченным", — цитирует агентство Блумберг аналитика Standard Chartered Bank Стивена Ингландера (Steven Englander).