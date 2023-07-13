РИМ, 13 июл — ПРАЙМ. Экспорт итальянского вина в первом квартале 2023 года вырос на треть в количественном и на 41% в стоимостном выражении, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии профильной ассоциации Federvini. Венгерский экспорт составил рекордные 63,5 миллиарда евро за пять месяцев

За первые три месяца 2023 года итальянские поставщики отправили в Россию почти 11,7 миллиона литров вина на 34 миллиона евро. За аналогичный период прошлого года экспорт составил почти 8,8 миллиона литров на 24,2 миллиона евро.

"Несмотря на трудности, связанные с непростой геополитической ситуацией, экспорт вина в Россию в 2022 г. достиг 172 млн евро (+15% по сравнению с 2021 г.). В первом квартале 2023 г. продолжает расти, достигнув 34 млн евро в стоимостном выражении (+41%)", — заявили в Federvini — федерации винных производителей, экспортеров и импортеров вин, алкоголя и уксуса.

В доле экспорта шампанские игристые вина заняли больше половины всего объема, достигнув показателей в 91 миллион евро. Их рост в 2022 году составил 27% за год и 40% за первые три месяца года.

"Италия сохранила значительное присутствие на российском рынке, и, несмотря на первоначальное замедление торговли после начала российско-украинского кризиса, поток экспорта остается постоянным, и наша продукция по-прежнему ценится как синоним качества и "Сделано в Италии", — сообщила РИА Новости представитель Federvini.

В федерации также отметили проблемы с поставкой сырья, в частности, стекла, и с ростом стоимости производства. Подобная ситуация, по оценкам виноделов, возвращается в норму с расчетом на улучшение во второй половине 2023 года.

В апреле ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti сообщила, что в 2022 году Италия стала первой страной-поставщиком вин в Россию с долей рынка около 30%, опередив Испанию и Грузию.

По оценкам Federvini, в 2022 году Россия заняла 11-е место в объеме итальянского экспорта в денежном отношении и 9-е – по объемам. В начале 2023 года российский сектор опустился на 12-ю и 11-ю позицию соответственно.

В конце июня осведомленный источник сообщил РИА Новости, что посол Италии Джорджо Стараче на встрече с Россельхознадзором заявил о планах Италии сохранить свои позиции на российском рынке вина.