МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу после позитивного закрытия бирж США, свидетельствуют данные торгов. Слаб здоровьем: Китай опять подкладывает всем свинью

По состоянию на 8.19 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,33% — до 3 246,7 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,1%, до 2 061,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,4%, до 19 428 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,16% — до 2 620,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,81%, до 7 305,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,17%, до 32 475 пунктов.

Фондовые биржи США закрыли торги четверга ростом на 0,1-1,6%, рынки продолжали оценивать важные макроэкономические данные из США.

Так, в среду стало известно, что годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%.

Таким образом, статистика усилила надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США свернет цикл ужесточения монетарной политики после повышения ставки в июле.