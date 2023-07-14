МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Золото в пятницу утром не демонстрирует ярко выраженной динамики, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти немного растет после доклада ОПЕК

По состоянию на 9.11 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически росла на 0,15 доллара, или на 0,01%, до 1 964,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,52% — до 25,075 доллара за унцию.

Важным событием недели стала публикация макростатистики из США. Так, годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%. В месячном выражении потребительские цены за прошлый месяц выросли на 0,2% после увеличения на 0,1% в мае. Базовая инфляция в годовом выражении замедлилась в июне до 4,8% с 5,3% в мае.

При этом в пятницу утром в целом стабилен и курс доллара, влияющий на динамику стоимости золота. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) символически снижается на 0,01%, до 99,76 пункта. Чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, и наоборот.