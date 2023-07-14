 

МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Золото в пятницу утром не демонстрирует ярко выраженной динамики, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти

Стоимость нефти немного растет после доклада ОПЕК

По состоянию на 9.11 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически росла на 0,15 доллара, или на 0,01%, до 1 964,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,52% — до 25,075 доллара за унцию.

Важным событием недели стала публикация макростатистики из США. Так, годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%. В месячном выражении потребительские цены за прошлый месяц выросли на 0,2% после увеличения на 0,1% в мае. Базовая инфляция в годовом выражении замедлилась в июне до 4,8% с 5,3% в мае.

При этом в пятницу утром в целом стабилен и курс доллара, влияющий на динамику стоимости золота. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) символически снижается на 0,01%, до 99,76 пункта. Чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, и наоборот.

 