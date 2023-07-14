МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российский рубль в пятницу укрепился, нацелившись на первый недельный рост более чем за два месяца, сообщило агентство Reuters. Пара доллар США/российский рубль упала ниже отметки 90, так как рубль получил поддержку со стороны высоких цен на нефть и сокращения оттока капитала.

По состоянию на 07.25 по Гринвичу пара доллар США/российский рубль торговалась по 89,92 против максимума более чем за 15 месяцев 93,85, достигнутого на прошлой неделе.

Пара евро/рубль торговалась по 100,79, а пара китайский юань/рубль — по 12,58.

Власти России объясняют падение рубля сокращением доходов от экспорта и восстановлением импорта, но аналитики признают, что причинами ослабления также стали внутриполитические риски и отток капиталов.

Пара доллар США/российский рубль вернулась в диапазон 80-90, который правительство называет предпочтительным, но рубль остается слабым.

В предстоящие сессии рубль, вероятно, будет укрепляться в сторону 86-88 против доллара, считает Егор Жильников, аналитик "Промсвязьбанка". Рубль будет получать поддержку со стороны более высоких цен на нефть, снижения активного спроса на иностранную валюту со стороны населения, а также ввиду того, что экспортеры готовятся к выплате налогов в конце месяца.

Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 0,3%, до 81,16 доллара за баррель, но остаются недалеко от самого высокого уровня с конца апреля.

Фондовые индексы изменились разнонаправленно.

Долларовый индекс РТС вырос на 0,1%, до 1009,4. Рублевый индекс Мосбиржи упал на 0,2%, до 2880,2.