МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Приостановка участия РФ в зерновой сделке — правильное решение, это поддержит цены на российскую пшеницу, сообщил РИА Новости глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. В Масложировом союзе поддержали решение о приостановке зерновой сделки

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена, РФ незамедлительно вернется к ее реализации после того, как российская часть условий будет выполнена. После этих комментариев Пескова пшеница на бирже в Чикаго в США в понедельник дорожает на 3,4%, свидетельствуют данные торгов.

"Это правильное решение, ее (сделку — ред.) вообще не надо было заключать. Для нас никакого негатива нет, наоборот, только прекращаем почву под ущербом, который в ходе реализации этой сделки России пришлось нести на своих плечах", — сказал Злочевский.

Например, результатом этой сделки стал заметный ценовой дисконт по поставкам российской пшеницы к ценам международных конкурентов: по словам Злочевского, эта разница составляла от 10-20 долларов с тонны пшеницы, но на пиках доходила и до 70 долларов за тонну.

"Цены вернутся к справедливым уровням не сразу, но объективно почва под этим дисконтом как минимум сокращается", — сказал Злочевский, заметив, что направления экспорта российского зерна отказ от участия России в сделке никак не затрагивает.