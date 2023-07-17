МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии понедельника вырос примерно на 0,5% на фоне ослабления рубля, обновив тем самым максимум с февраля прошлого года, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,51%, до 2917,61 пункта — максимума с 22 февраля 2022 года, долларовый индекс РТС снизился на 0,48% на фоне роста курса доллара на 94 копейки, до 91 рубля ровно.

При этом на 19.32 мск сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,48%, до 78,69 доллара за баррель.

"Влияние утренних негативных геополитических новостей было лишь временным, и на фоне слабого рубля и превалирующего на мировом рынке позитива российские акции показывали умеренный рост", — считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global полагает, что позитивными для российского фондового рынка факторами остаются корпоративные новости и реинвестирование дивидендов. При этом активным покупкам, по мнению аналитика, препятствовала напряженность, создаваемая геополитическими новостями.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Наибольший рост по итогам понедельника показали акции "Эн+ Групп" (+5,38%), расписки "Русагро" (+4,81%), X5 Retail Group (+4,7%), акции "Самолета" (+3,96%), "Белуги" (+3,81%) и ДВМП (+3,41%).

"Бумаги "Эн+ Групп" повышались без очевидных фундаментальных причин. Расписки X5 Retail Group росли перед публикацией во вторник операционных результатов за второй квартал текущего года. В целом мы ожидаем сильных операционных и финансовых результатов ритейлера за указанный квартал за счет точечных сделок по слиянию и поглощению, а также успешной адаптации компании к изменяющимся рыночным условиям", — отметила аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

В лидерах снижения оказались привилегированные (-1,78%) и обыкновенные (-1,68%) акции "Мечела", снизившиеся на фоне новостей о взыскании судом с компании и ЧМК, входящего в группу "Мечел", более 240 миллионов долларов в пользу Газпромбанка.

Также ощутимо подешевели акции "Яндекса" (-0,69%), ЛСР (-0,6%), МТС (-0,45%), обыкновенные (-0,4%) и привилегированные (-0,47%) акции "Сургутнефтегаза".

ПРОГНОЗЫ

Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что во вторник индекс Мосбиржи может продолжить рост в сторону 2930 пунктов.

"В текущей ситуации не исключена высокая волатильность, и вероятность индекса Мосбиржи продолжить рост, отталкиваясь от 2900 пунктов, скорее слабее, чем коррекция от него же. Наш прогноз на 18 июля по индексу Мосбиржи – 2875-2900 пунктов", — оценивает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

По прогнозу Мильчаковой из Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи на торгах вторника будет двигаться в диапазоне 2850-2950 пунктов.