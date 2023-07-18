МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 вырос в начале торгов благодаря акциям горнодобывающей промышленности и сферы здравоохранения, передает Reuters. Тем временем акции продовольственного интернет-магазина Ocado подскочили после того, как он оставил свой прогноз на весь год без изменений.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 прибавил 0,1%, а более ориентированный на внутренний рынок индекс компаний средней капитализации FTSE 250 вырос на 0,2%.

Субиндексы секторов промышленных и драгоценных металлов набрали по 0,5%, поскольку цены на большинство металлов выросли на фоне ослабления доллара.

Акции Ocado подскочили на 7,3% после того, как компания сохранила финансовый прогноз на год и сообщила о возвращении к базовой прибыли в 1-м полугодии.

Бумаги AstraZeneca выросли на 0,8% после того, как Управление США по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) сообщило, что одобрило терапию на основе антител, разработанную компанией и ее партнером Sanofi, для профилактики респираторно-синцитиального вируса (РСВ) у младенцев и детей младшего возраста.

Акции Darktrace подскочили на 20,1%. Компания, занимающаяся кибербезопасностью, сообщила, что проверка аудиторской фирмы EY выявила "ряд областей", в которых ее системы, процессы и средства контроля могут быть улучшены, но добавила, что эти выводы не повлияют на ее предыдущую финансовую отчетность.