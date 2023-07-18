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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230718/841118767.html
Российский рынок акций вырос в основную сессию вторника
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии вторника повысился на 1,27%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 18.07.2023
акции, рынки, новости, российский рынок акций, россия, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии вторника повысился на 1,27%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,27%, до 2954,52 пункта, долларовый РТС — на 1,5%, до 1024,98 пункта.