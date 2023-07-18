МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии вторника повысился на 1,27%, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,27%, до 2954,52 пункта, долларовый РТС — на 1,5%, до 1024,98 пункта.