МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник подскочили более чем на 1% на фоне снижения доллара и ожиданий сокращения добычи США, перевесивших влияние со стороны более слабых, чем ожидалось, экономических данных Китая, сообщает Reuters.

Около 15.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 1,10 доллара, или 1,4%, до 79,60 доллара за баррель, а котировки WTI подскочили на 1,22 доллара, или 1,7%, до 75,37 доллара за баррель.

Премия, учитываемая в котировках Brent по сравнению с ценами на нефть WTI, достигла минимума с начала июня. Снижение премии говорит в пользу сокращения импортного спроса на американскую нефть.

Доллар держится около 15-месячного минимума против корзины других основных валют после выхода данных, указавших на менее значительный, чем ожидалось, рост розничных продаж в июне.

После выхода этих данных усилились ожидания, что ФРС завершит цикл повышения процентных ставок после заседания, намеченного на 25-26 июля. Многие ожидают, что на этом заседании центральный банк повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Рост процентных ставок приводит к повышению стоимости заимствований и может замедлить экономический рост и привести к снижению спроса на нефть. Ослабление доллара делает нефть более дешевой для держателей других валют.

Позднее во вторник выйдет отчет Американского института нефти (API). Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам в среду.

Согласно среднему прогнозу четырех аналитиков, опрошенных Reuters, запасы нефти сократились примерно на 2,3 млн баррелей на неделе 8-14 июля.

Если прогноз аналитиков верен, то запасы нефти снизились по итогам четырех из последних пяти недель. В аналогичный период прошлого года запасы снизились на 0,4 млн баррелей, а среднее 5-летнее увеличение составляет 1,9 млн баррелей.

Между тем потенциал роста нефтяных цен ограничен на фоне заявлений о том, что мировой экономический рост замедляется.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что среднесрочные перспективы экономического роста по-прежнему слабые, а расхождения в состоянии экономик разных стран являются постоянным поводом для беспокойства.

В понедельник котировки нефти Brent и WTI закрылись на минимуме с 10 июля на фоне слабых экономических данных Китая, являющегося крупнейшим импортером нефти в мире, а также ввиду частичного возобновления добычи на нефтяных месторождениях Ливии.