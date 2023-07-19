Во вторник зерновые и соя в США выросли в цене
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Цены на сою в Чикаго достигли 30-дневного максимума на опасениях по поводу возможного сокращения предложения в США и потенциального снижения урожайности из-за неблагоприятной погоды, отметили аналитики.
Как сообщает Reuters, котировки пшеницы и кукурузы также выросли на фоне авиаударов по порту Одессы. В понедельник Россия вышла из соглашения о зерновом коридоре в Черном море, позволявшем Украине экспортировать зерно.
Приток средств на рынки подстегивает котировки фьючерсов, отметил Арлан Судерман, старший экономист StoneX.
"Индикаторы цен на сою на графиках указывают на невероятный рост в условиях сокращения запасов; это же касается и кукурузы с пшеницей", — добавил он.
Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT завершили торги с повышением на 17 1/4 цента, по 13,95 1/4 доллара за бушель, достигнув максимума с 16 июня.
Пшеница подорожала на 17 центов, до 6,70 3/4 доллара за бушель, а кукуруза закрылась с повышением на 28 1/2 цента, по 5,34 1/2 доллара за бушель.
В этом году фермеры США сократили объем площадей, предназначенных для сева сои, в пользу кукурузы, согласно официальным данным. Впрочем, Минсельхоз США все еще прогнозирует крупный урожай обеих культур.
Трейдеры опасаются, что более жаркая и сухая погода в конце июля и в августе может негативно сказаться на урожайности, поскольку эти месяцы имеют критическое значение для созревания посевов.
Между тем обсуждается "целый ряд (обходных) вариантов вывоза украинского и российского зерна и удобрений" после того, как Россия вышла из зерновой сделки, сообщили в ООН.
В понедельник кукуруза и пшеница на CBOT завершили торги с понижением после решения Москвы.
"Динамика понедельника говорит о том, что сейчас рынок не слишком обеспокоен судьбой соглашения о зерновом коридоре, — считает Судерман. — Возможно, в будущем ситуация поменяется".
https://1prime.ru/Financial_market/20230719/841125334.html