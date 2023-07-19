МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Цены на сою в Чикаго достигли 30-дневного максимума на опасениях по поводу возможного сокращения предложения в США и потенциального снижения урожайности из-за неблагоприятной погоды, отметили аналитики.

Как сообщает Reuters, котировки пшеницы и кукурузы также выросли на фоне авиаударов по порту Одессы. В понедельник Россия вышла из соглашения о зерновом коридоре в Черном море, позволявшем Украине экспортировать зерно.

Приток средств на рынки подстегивает котировки фьючерсов, отметил Арлан Судерман, старший экономист StoneX.

"Индикаторы цен на сою на графиках указывают на невероятный рост в условиях сокращения запасов; это же касается и кукурузы с пшеницей", — добавил он.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT завершили торги с повышением на 17 1/4 цента, по 13,95 1/4 доллара за бушель, достигнув максимума с 16 июня.

Пшеница подорожала на 17 центов, до 6,70 3/4 доллара за бушель, а кукуруза закрылась с повышением на 28 1/2 цента, по 5,34 1/2 доллара за бушель.

В этом году фермеры США сократили объем площадей, предназначенных для сева сои, в пользу кукурузы, согласно официальным данным. Впрочем, Минсельхоз США все еще прогнозирует крупный урожай обеих культур.

Трейдеры опасаются, что более жаркая и сухая погода в конце июля и в августе может негативно сказаться на урожайности, поскольку эти месяцы имеют критическое значение для созревания посевов.

Между тем обсуждается "целый ряд (обходных) вариантов вывоза украинского и российского зерна и удобрений" после того, как Россия вышла из зерновой сделки, сообщили в ООН.

В понедельник кукуруза и пшеница на CBOT завершили торги с понижением после решения Москвы.

"Динамика понедельника говорит о том, что сейчас рынок не слишком обеспокоен судьбой соглашения о зерновом коридоре, — считает Судерман. — Возможно, в будущем ситуация поменяется".