МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Золото в среду торгуется около 8-недельного максимума, достигнутого на предыдущей сессии. Как сообщает Reuters, рынок позитивно отреагировал на экономические данные, укрепившие надежды на скорое завершение цикла повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 14.12 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 1975,09 доллара за унцию. Котировки испытывают небольшое давление ввиду восстановления доллара с 15-месячного минимума.

Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,1% и опустились до 1979,70 доллара за унцию.

"Рынок не сомневается в скором завершении (цикла) повышения процентных ставок, а также в наступлении дезинфляции. По окончании заседания ФРС, если участники будут уверены в том, что центробанк США готов отойти от агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, цены на золото могут достичь 2000 долларов", — считает Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

В четверг трейдеры также будут ждать выхода еженедельных данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США.

Тем не менее "спекулятивные участники рынка не спешат слишком активно наращивать длинные позиции по золоту, поскольку ФРС на следующей неделе, как ожидается, повысит ставку, и на рынке в дальнейшем будет отмечаться некоторая степень неопределенности и восприимчивости к данным", рассуждают в TD Securities.

Спот-цены на серебро выросли на 0,4%, до 25,17 доллара за унцию, а платина подешевела на 0,1%, до 981,71 доллара за унцию. Палладий снизился в цене на 0,7%, до 1309,88 доллара за унцию.

"Краткосрочная динамика цен на промышленные металлы будет затруднена до тех пор, пока не появится больше уверенности в восстановлении спроса в КНР и перспективах потребления", — считает Мойя.