МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг повышаются. Между тем, пишет Reuters, инвесторы по-прежнему обеспокоены ввиду менее значительного, чем ожидалось, сокращения запасов в США и перспектив слабого спроса.

Около 09.29 по Гринвичу сентябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 6 центов, или 0,1%, до 79,52 доллара за баррель, а августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 21 цент, или 0,3%, до 75,56 доллара за баррель.

Экспирация августовских контрактов на нефть WTI произойдет позже в четверг. Более активно торгующиеся сентябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 8 центов, или 0,1%, до 75,37 доллара за млн БТЕ.

"Данные Минэнерго США по запасам, опубликованные в среду, стали разочарованием для трейдеров, ожидавших импульса к росту", — отметили аналитики PVM.

Восстановление экономики Китая после отмены карантинных мер также оказалось слабее ожиданий. Импорт нефти в Китай в июне увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в то же время объемы запасов приблизились к историческому максимуму. По словам трейдеров, Китай извлекает выгоду, закупая российскую нефть с дисконтом.

ОПЕК и Международное энергетическое агентство (IEA) заявили, что спрос на нефть в Китае во второй половине года, вероятно, продолжит повышаться и станет основным драйвером роста мирового потребления.

Цены на нефть не демонстрируют момента в каком-либо направлении, учитывая неопределенные перспективы мирового спроса в следующие несколько недель, отметили аналитики Citi.