МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В четверг британский фунт продолжил снижаться против доллара США и евро. Его отступление спровоцировали слабые данные по инфляции в Великобритании, после выхода которых в среду инвесторы учитывают в котировках менее агрессивные меры Банка Англии, передает Reuters.

Пара евро/фунт поднялась до 0,8684, торгуется около достигнутого в среду максимума за два месяца и может закрыть пятницу самым сильным недельным ростом со 2 февраля.

Пара фунт/доллар снизилась на 0,2%, до 1,2914. В среду она потеряла 0,74% и готовится закончить пятый день подряд на негативной территории.

Вышедшие в среду данные показали, что в июне рост индекса потребительских цен в Великобритании замедлился до 7,9% с 8,7% в мае. Опрошенные Reuters ожидали замедления роста до 8,2%.

Теперь рынки прогнозируют, что ключевая ставка Банка Англии вряд ли превысит 6%.

По словам главного валютного аналитика CIBC Capital Markets Джереми Смита, пара фунт/доллар останется выше минимума среды 1,2867.

"Теперь рынки учитывают в котировках пик ставки чуть выше 5,75%, а не 6,5%, как было две недели назад", — говорит он, добавляя, что перспектива ужесточения политики, видимо, продолжит поддерживать фунт.

Инфляция в Великобритании все еще выше, чем в других странах Большой семерки. В этом году оптовые цены на энергоносители резко снизились, что несколько ослабило давление на потребителей и компании, но ставки по ипотечным кредитам быстро растут, а темп роста цен на продовольственные товары измеряется двузначными числами.

По словам заместителя министра финансов Великобритании Дейва Рамсдена, риск закрепления инфляции на высоких уровнях сохраняется.