Медь незначительно дешевеет в ожидании решений ФРС США
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром незначительно опускается в ожидании инвесторами итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые повлияют на курс доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,1% — до 3,823 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,39% — до 8 452 долларов, алюминия — выросла на 0,16%, до 2 204,5 доллара, цинка — опустилась на 0,48%, до 2 372 долларов.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) остается неизменным с уровня прошлого закрытия в 101,07 пункта. Ослабление и укрепление доллара влияют на спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их либо более, либо менее доступными для покупки в другой валюте.
Курс американской валюты мало изменяется в понедельник в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на этой неделе, 25-26 июля. Согласно CME Group, 99,8% аналитиков прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Повышение учетной ставки, как правило, укрепляет национальную валюту.
https://1prime.ru/Financial_market/20230724/841166288.html