МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром незначительно опускается в ожидании инвесторами итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые повлияют на курс доллара, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота падает в ожидании новостей из США

По состоянию на 8.11 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,1% — до 3,823 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,39% — до 8 452 долларов, алюминия — выросла на 0,16%, до 2 204,5 доллара, цинка — опустилась на 0,48%, до 2 372 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) остается неизменным с уровня прошлого закрытия в 101,07 пункта. Ослабление и укрепление доллара влияют на спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их либо более, либо менее доступными для покупки в другой валюте.

Курс американской валюты мало изменяется в понедельник в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на этой неделе, 25-26 июля. Согласно CME Group, 99,8% аналитиков прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Повышение учетной ставки, как правило, укрепляет национальную валюту.