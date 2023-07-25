МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника заметно снизилась после заявлений Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, отступив от своих рекордных значений, свидетельствуют данные торгов. Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России

Минэнерго РФ накануне сообщило, что рассматривает составление списка экспортеров бензина из России как одну из мер пресечения "серого" экспорта. А вице-премьер РФ Александр Новак поддержал такую инициативу, поручив продолжить работу для увеличения продажи топлива на биржевых торгах. В свою очередь ФАС направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов биржевых продаж бензина до 13% с 12%, а дизельного топлива – до 9,5% с 8,5%.

После этого, по итогам торговой сессии текущего вторника, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел сразу на 2,49% — до 63 262 рублей за тонну. Стоимость марки Аи-95 также заметно снизилась — на 1,3%, до 69 013 рублей. Накануне обе марка достигли своих рекордных значений — 64 879 и 69 925 рублей за тонну соответственно.

Летнее дизельное топливо также подешевело — на 0,28%, до 57 473 рублей за тонну. Авиакеросин подешевел на 1,99%, до 64 257 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) потеряли 4,86%, подешевев до 19 339 рублей. Подорожал только мазут — на 2,34%, до 23 724 рублей.