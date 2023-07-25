МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает чуть прибавлять относительно утренних уровней и повышается на 0,8% ближе ко второй половине торгов вторника, следует из котировок на Московской бирже. "Газпром" открыл книгу заявок на бессрочные облигации

Индекс Мосбиржи к 14.09 мск растет на 0,79%, до 2960,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,25%, до 1036,09 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,16%, до 82,61 доллара за баррель.

"Открывшись вверх, российский рынок продолжил повышаться, приближаясь к полуторалетней вершине, установленной в прошлую среду", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Рост российского рынка сегодня поддерживает позитивная динамика на глобальных фондовых рынках, а также благоприятные ожидания российских инвесторов от начавшегося отчетного периода отечественных компаний, полагает Антон Кравченко из УК "Первая".

"При этом внешний фон после старта нашей сессии ухудшился. Валютный фактор также не поддерживает у нас рост: рубль сохранил восходящую динамику", — обращает внимание Бабин.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости продолжают пребывать расписки Noventiq, подскакивающие в цене на 11,75% после сообщения компании о регистрации проспекта ценных бумаг, а также подтверждения параметров обмена расписок на акции АО "Софтлайн", предполагающего получение до трех акций в обмен на одну депозитарную расписку. Рублю решено помочь: какой курс ждет тех, кто купил доллары

В отсутствие новостей также продолжили существенный рост капитализации акции "Селигдара" (+11,73%), обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+5,48%), акции "М.Видео" (+4,69%) и расписки X5 Retail Group (+3,7%).

Ощутимо снижаются в цене акции ТМК (-1,35%), Positive Technologies (-0,71%), расписки "Русагро" (-0,61%), акции "Новатэка" (-0,6%) и привилегированные акции "Транснефти" (-0,44%).

ПРОГНОЗЫ

Ксения Лапшина из "Финама" ожидает, что позитивные настроения на отечественном рынке акций сохранятся до конца дня.

"На российском рынке сохраняется стабильно высокий спрос на широкий спектр акций. Поэтому, если нефтяные цены не перейдут к активному снижению, а рубль не ускорит подорожание, уже сегодня индекс Мосбиржи способен проверить на прочность многомесячный максимум 2967 пунктов", — прогнозирует Бабин.