МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта во вторник выросла к доллару и евро вторую сессию подряд на фоне налогового периода и дорогой нефти, но снизилась к юаню, отыгрывая курсовую динамику форекса, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль:среднесрочные точки опоры

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 37 копеек, до 90,13 рубля, евро — на 86 копеек, до 99,64 рубля, юаня — вырос на 6 копеек, до 12,63 рубля. На форексе доллар падает на 0,7%, до 7,136 юаня.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня на Мосбирже составил 138,7 миллиарда рублей против 34,95 миллиарда по евро и 85,5 миллиарда по доллару.

Доллар за день упал к рублю на 0,4%, юань вырос на 0,5%, евро потерял 0,9%.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ УВЕРЕННОСТЬ

Курс российской валюты продолжил расти второй торговый день подряд к основным резервным валютам на фоне дорогой нефти и налогового периода. При этом он тестировал психологические уровни поддержки в 90 рублей за доллар и 100 рублей за евро.

"Поддержку российской валюте обеспечили растущая в цене нефть, а также повешенный спрос на национальную валюту РФ со стороны экспортеров, готовящихся к погашению налоговых обязательств", — говорит София Кирсанова из УК "Первая".

Стоимость нефти к 20.51 мск росла на 1,04%, до 83,34 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилизировался около 101,4 пункта — после отскока от уровней ниже 100 пунктов, достигнутых в середине месяца.

ПРОГНОЗЫ

Влияние резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ в прошлую пятницу уже почти учтено в стоимости национальной валюты, и игрокам нужны другие сильные сигналы, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

"Наш прогноз на 26 июля по курсу — 89,95-90,15 рубля за доллар", — добавляет он.

Ориентиры для курсов на предстоящую сессию: 89-91 рубль за доллар, 99-101 рубль за евро и 12,3-12,7 рубля за юань соответственно, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.