МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Центробанк для снижения рисков начинающих инвесторов обяжет брокеров ограничивать им размер кредитного плеча при маржинальных сделках на всех рынках, следует из проекта соответствующего указания финансового регулятора. Инвестиционная активность компаний достигла максимума с 2009 года

"Банк России вводит новую категорию клиентов — физических лиц, к которой брокер будет относить инвесторов c опытом торговли с плечом (совершение необеспеченных сделок) менее года", — сообщает Центробанк.

"Это предусмотрено проектом указания Банка России, разработанным взамен ныне действующего регулирования маржинальных сделок. Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы", — говорится в сообщении. Число брокерских счетов выросло на 45 процентов в 2022 году

"Проект направлен на ограничение рисков инвесторов", — поясняет ЦБ. Брокер не должен совершать действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции по ценной бумаге, иностранной валюте или драгоценному металлу, отмечает регулятор. Предложения и замечания к проекту принимаются до 16 августа.

Ранее НАУФОР пояснял, что размер кредитного плеча зависит от группы риска, к которой отнесен инвестор, а также от размера дисконта по ценной бумаге, который для каждой ценной бумаги рассчитывает клиринговая организация. Инвесторам со стандартным уровнем риска, к которым относятся большинство розничных инвесторов, обычно предоставляется кредитное плечо размером до 1:3, отмечал НАУФОР.