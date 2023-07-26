МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Центробанк для снижения рисков начинающих инвесторов обяжет брокеров ограничивать им размер кредитного плеча при маржинальных сделках на всех рынках, следует из проекта соответствующего указания финансового регулятора. 

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"Банк России вводит новую категорию клиентов — физических лиц, к которой брокер будет относить инвесторов c опытом торговли с плечом (совершение необеспеченных сделок) менее года", — сообщает Центробанк.

"Это предусмотрено проектом указания Банка России, разработанным взамен ныне действующего регулирования маржинальных сделок. Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы", — говорится в сообщении.

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"Проект направлен на ограничение рисков инвесторов", — поясняет ЦБ. Брокер не должен совершать действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции по ценной бумаге, иностранной валюте или драгоценному металлу, отмечает регулятор. Предложения и замечания к проекту принимаются до 16 августа.

Ранее НАУФОР пояснял, что размер кредитного плеча зависит от группы риска, к которой отнесен инвестор, а также от размера дисконта по ценной бумаге, который для каждой ценной бумаги рассчитывает клиринговая организация. Инвесторам со стандартным уровнем риска, к которым относятся большинство розничных инвесторов, обычно предоставляется кредитное плечо размером до 1:3, отмечал НАУФОР.