МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в июле, вероятно, немного снизится. На это указывают данные четырех экономически важных федеральных земель страны, передает Reuters.

Роста индекс потребительских цен (CPI) по сравнению с тем же периодом предыдущего года в июле в Саксонии, Баден-Вюртемберге и в Баварии замедлился на 0,1 процентного пункта и составил 6,7%, 6,8% и 6,1% соответственно.

В земле Северный Рейн-Вестфалия, самой густонаселенной в стране, годовая инфляция составила в июле 5,8% против 6,2% месяцев ранее.

"Ценовое давление везде снижается чуть быстрее, чем ожидалось", — говорит Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg, ссылаясь на землю Северный Рейн-Вестфалия.

В этой земле базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на энергоносители и продукты питания, также упала.

"Если такие тенденции отразятся в данных по еврозоне в целом, это может оказаться аргументом в пользу паузы в цикле повышения ставки ЕЦБ", — говорит Шмидинг.

Общенациональные данные по инфляции в Германии будут опубликованы в 12.00 по Гринвичу. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что рост цен составит 6,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 6,8% месяцем ранее.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард отказалась от своей практики предоставления опережающих ориентиров в отношении следующего решения в сентябре. Она также подчеркнула, что все будет зависеть от данных. В четверг ЕЦБ повысил ключевую ставку девятый месяц подряд.