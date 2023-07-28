МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Цены на медь в пятницу повышаются после снижения по итогам двух сессий подряд. Как сообщает Reuters, котировки получают поддержку на фоне надежд на стимулирование экономики Китая, являющегося крупнейшим потребителем цветных металлов в мире. Кроме того, инвесторы закрывают часть коротких позиций в преддверии выходных.

Около 11.00 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,5%, до 8608 долларов за тонну. За истекший период этой недели медь подорожала на 1,8%.

"Я полагаю, что происходит некоторое закрытие позиций в конце недели. Мы уже неоднократно наблюдали ралли на фоне закрытия коротких позиций в рамках в целом медвежьего тренда", — отметил независимый консультант Робин Бхар.

По словам Бхара, стимулирующие меры в Китае, вероятно, будут носить ограниченный характер и будут нацелены на стабилизацию строительного сектора. При этом правительство будет стараться не допустить его перегрева, добавил он.

"Правительство намерено сократить закредитованность и очистить экономику, поэтому я не думаю, что строительный сектор получит достаточную поддержку, чтобы простимулировать ралли цен на цветные металлы в ближайшие недели", — отметил Бхар.

Сентябрьские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже закрылись с понижением на 0,1%, по 69 100 юаней (9649,36 доллара) за тонну, однако выросли на 0,5% по сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME оставались почти без изменений, на 2204,50 доллара за тонну, никель подорожал на 0,9%, до 21 890 долларов за тонну, цинк вырос в цене на 0,9%, до 2476,50 доллара за тонну, свинец подскочил на 0,2%, до 2162,50 доллара за тонну, а олово — на 0,7%, до 28 885 долларов за тонну.