МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В пятницу цены на пшеницу в Чикаго снижаются третью сессию подряд, потеряв более 2% на фоне повышения прогнозов урожая в США и ввиду благоприятных погодных условий, сообщает Reuters.

Котировки кукурузы и сои упали до 7-дневного минимума на признаках того, что жаркая погода на Среднем Западе на этой неделе может продлиться недолго.

"Перспективы урожая улучшились, однако сокращение экспорта из Причерноморья остается ключевым фактором, который будет оказывать поддержку ценам", — считает один из сингапурских трейдеров.

К 12.30 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 2,3%, до 6,96 1/2 доллара за бушель.

Кукуруза подешевела на 1,8%, до 5,32 3/4 доллара, а соя — на 0,8%, до 13,86 1/2 доллара. Котировки обеих культур достигли минимумов с 21 июля.

Обновленные прогнозы предполагают, что урожай яровых в США окажется выше среднего, что оказывает давление на цены.

Благодаря дождям в сельскохозяйственном районе Аргентины влажность почвы повысилась, и 72,1% посевов пшеницы находятся в "хорошем" или "оптимальном" состоянии, сообщили в четверг на бирже Буэнос-Айреса.

Котировки пшеницы почти не изменились по сравнению с уровнем прошлой недели, утрачивая позиции, завоеванные в начале текущей недели на фоне ситуации в Причерноморье.

С начала этой недели котировки кукурузы и сои потеряли 0,6% и 1,1% соответственно.

На рынках фьючерсов на кукурузу, пшеницу, сою, соевый шрот и соевое масло на CBOT в четверг наблюдалась чистая короткая позиция.