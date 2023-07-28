МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу растут после резкого падения в четверг. Котировки получают поддержку на фоне ослабления доллара США после выхода данных, указавших на замедление инфляции. На фоне этих данных ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени завершит цикл ужесточения денежно-кредитной политики, усилились, сообщает Reuters.

Около 13.49 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,6%, до 1957,19 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,6%, до 1956,30 доллара за унцию.

Годовая инфляция в США в июне значительно замедлилась. Согласно вышедшим в пятницу данным Министерства торговли, индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в июне вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

"Базовый индекс PCE, за которым пристально следит ФРС, совпал с прогнозами. Данные не оказались неожиданными. Кроме того, доллар сегодня снижается, что также оказывает некоторую поддержку ценам на золото", — отметил Эдвард Мейр, аналитик рынка металлов из Marex.

"Я думаю, что ФРС не имеет ничего против позитивных экономических данных, если инфляция продолжает замедляться. ФРС, вероятно, завершила цикл повышения процентных ставок, поэтому я склонен покупать золото при просадках", — добавил Мейр.

В четверг цены на золото упали почти на 1,4%, продемонстрировав самое сильное однодневное снижение почти за месяц. Согласно опубликованным в четверг данным, экономика США во 2-м квартале выросла быстрее, чем ожидалось, а число заявок на пособие по безработице увеличилось, оказав поддержку доллару.

В пятницу индекс доллара снизился на 0,1% против корзины других основных валют, сделав золото менее дорогим для иностранных покупателей.

ФРС и Европейский центральный банк (ЕЦБ) на этой неделе повысили процентные ставки и не исключают возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Рост процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом.

На момент написания статьи спот-цены на серебро выросли на 0,5%, до 24,26 доллара за унцию, платина подешевела на 0,3%, до 933,30 доллара за унцию, а палладий прибавил 0,4%, до 1245,74 доллара за унцию. Эти три металла нацелены завершить неделю с понижением.