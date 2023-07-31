МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Цена на золото утром в последнюю торговую сессию июля опускается, оттолкнувшись от круглой отметки в 2000 долларов за тройскую унцию после повышения стоимости в пятницу, при этом с начала месяца стоимость драгоценного металла может продемонстрировать рост, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть уменьшаются

По состоянию на 7.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 7,3 доллара, или на 0,37%, до 1 992,6 доллара за тройскую унцию. С начала месяца рост стоимость золота может составить 3,3%. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет в то же время на 0,53% — до 24,365 доллара за унцию.

Внимание трейдеров, в частности, направлено на монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор повысил учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,25-5,5% годовых. Теперь же, по данным CME Group, 80% экспертов допускают, что Федрезерв прекратит цикл ужесточения кредитно-денежной политики и по итогам заседания в сентябре сохранит ставку на текущем уровне.

Эти ожидания могли способствовать росту популярности и соответственному удорожанию золота как альтернативного долларовым направления "надёжных" инвестиций, поскольку укрепляющий фактор ужесточения монетарной политики исчерпывает себя по отношении к курсу американской валюты.