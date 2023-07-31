МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в последний день месяца незначительно опускается после публикации неоднозначной макростатистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота падает после роста в пятницу

По состоянию на 8.00 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,13% — до 3,928 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,09%, до 8 662,5 доллара, алюминия — на 0,77%, до 2 222 долларов, цинка — на 1,77%, до 2 497,5 доллара.

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая вырос до 49,3 пункта c 49 пунктов в июне, в то же время значение ниже уровня в 50 пунктов всё ещё указывает на снижение экономической активности. При этом PMI сектора услуг опустился до 51,5 пункта с 53,2 пункта.

Китай — один из крупнейших потребителей меди в мире, поэтому такая статистика отражается на ожиданиях вокруг спроса на металл.