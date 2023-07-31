МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Котировки золота по итогам июля могут продемонстрировать самый значительный месячный рост за прошедшие четыре месяца, передает Reuters. Ожидания относительно того, что крупные мировые центробанки приближаются к завершению цикла повышения процентных ставок, оказывают поддержку ценам.

Около 04.31 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 1954,79 доллара за унцию, а фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,4%, до 1953,80 доллара за унцию.

"Рынки уверены в своем предположении о том, что процентные ставки Федеральной резервной системы (ФРС) либо уже достигли, либо близки к максимуму. Ключевые данные по инфляции в США указывают на замедление темпов роста цен", — отметил Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index.

"Ожидания рынка творят чудеса с ценами на золото после того, как они обрели поддержку на 1900 долларах за унцию", — добавил Симпсон. По его словам, в это время года обычно наблюдается волатильность.

Цены на золото нацелены завершить этот месяц с повышением примерно на 1,8%. Такой рост котировок станет самым сильным с марта. Ожидания, что процентные ставки в США приближаются к пику, могут поспособствовать снижению индекса доллара против корзины других основных валют по итогам второго месяца подряд.

Согласно опубликованным в пятницу данным, рост инфляции в США в июне оказался самым медленным более чем за два года. Эти данные укрепили ожидания, что ФРС приближается к завершению самого стремительного цикла повышения процентных ставок с 1980-х годов.

Руководители Европейского центрального банка (ЕЦБ) в пятницу также просигнализировали о вероятности завершения самого стремительного и длительного цикла повышения процентных ставок.

Повышение процентных ставок способствует снижению спроса на золото, деноминированное в американской валюте и не приносящее процентного дохода.

Еще одним важным фактором на рынке золота помимо геополитических рисков будут стимулирующие меры в Китае, а также начало снижения процентных ставок ФРС, ожидаемое в 1-м квартале следующего года, отметил Баден Мур из National Australia Bank.

Котировки других драгоценных металлов также нацелены завершить июль с повышением. Спот-цены на серебро могут вырасти на 6,5% по итогам июля, однако на момент написания статьи они снизились на 0,5%, до 24,22 доллара за унцию. Платина подешевела на 0,9%, до 927,38 доллара за унцию, а палладий снизился в цене на 0,3%, до 1241,93 доллара за унцию.