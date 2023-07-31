МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Цены на медь в понедельник на LME нацелены продемонстрировать самый сильный месячный рост с января на фоне перспектив дальнейшего стимулирования экономики Китая и завершения цикла повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Reuters.

Около 07.21 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,1%, до 8671 доллара за тонну. За истекший период июля медь подорожала на 4,3%.

Сентябрьские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже подорожали на 1%, до 69 530 юаней (9729,24 доллара) за тонну. За истекший период месяца котировки выросли на 3,6% и могут завершить с повышением второй месяц подряд.

Годовая инфляция в США в июне замедлилась до более чем 2-летнего минимума, усилив надежды на скорое завершение цикла повышения процентных ставок ФРС. В результате ралли доллара может приостановиться. Укрепление доллара делает деноминированные в американской валюте активны более дорогими для держателей других валют.

Доллар нацелен завершить этот месяц с понижением.

Обещания властей Китая оказать поддержку строительному сектору, который является крупным потребителем цветных металлов, также способствуют бычьим настроениям на рынке.

"Любая поддержка строительного сектора будет позитивным фактором для спроса на медь", — отметили аналитики ANZ.

Между тем слабые экономические данные Китая по-прежнему оказывают давление на цены. Производственная активность Китая в июле сократилась четвертый месяц подряд, тогда как сфера услуг и строительный сектор находятся на грани снижения.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME выросли в цене на 0,3%, до 2228,50 доллара за тонну, цинк подорожал на 0,1%, до 2510 долларов за тонну, свинец прибавил 0,1%, до 2161 доллара за тонну, никель подешевел на 1,1%, до 22 055 долларов за тонну, а олово подскочило на 0,4%, до 28 840 долларов за тонну.