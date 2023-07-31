МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом, поскольку инвесторы ожидают новых мер по стимулированию экономики Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Китай предрек печальные последствия для Запада от конфликта на Украине

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,46%, до 3 291,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,82%, до 2 069,51 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index — на 0,72%, до 20 067 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,93%, до 2 632,58 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,09%, до 7 410,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,34%, до 32 205 пунктов.

В пятницу были озвучены новые меры правительства Китая по поддержке экономики, включая план по стимулированию потребительских отраслей и шаги по развитию биржи, призванной помочь малым компаниям получить доступ к финансовым средствам.

"Позиция правительства явно стала более благосклонной", — отмечает управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг (Vey-Sern Ling), слова которого приводит агентство Блумберг. По его словам, растет уверенность в том, что Китай подкрепит разговоры о стимулировании экономики конкретными мерами.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на опубликованную в понедельник макростатистику по Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июле вырос до 49,3 пункта c 49 пунктов в июне.