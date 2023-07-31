МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Фондовые рынки Европы растут в последний день июля, а немецкий индекс DAX вновь достиг рекордного значения, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций обновил максимум с февраля 2022 года

По состоянию на 12.33 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,03%, до 7 696,69 пункта, французский CAC 40 — на 0,53%, до 7 516,16 пункта. Немецкий DAX поднимается в то же время на 0,24%, до 16 508,55 пункта, а минутами ранее показатель достигал нового рекорда в 16 531,05 пункта. Предыдущий рекорд был достигнут на прошлых торгах.

Трейдеры оценивают европейскую макростатистику. Так, ВВП еврозоны во втором квартале, согласно первоначальной оценке, вырос на 0,6%, в квартальном – на 0,3%. Оба показателя оказались выше прогнозов.

Кроме того, годовая инфляция в странах валютного блока по итогам июля, предварительно, ожидаемо замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее. А за июль потребительские цены снизились на 0,1% после увеличения на 0,3% в июне.

Июль европейские индексы могут завершить в плюсе — с начала месяца FTSE 100 вырос на 2,2%, CAC 40 — на 1,6%, DAX — 2,3%.