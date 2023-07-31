МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в основном незначительно растут в последний день июля, свидетельствуют данные торгов. В США признали, что ошиблись в отношении России

По состоянию на 13.30 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,08%, до 35 619 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,02%, до 15 843,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,04%, до 4 608,5 пункта.

Инвесторы, в частности, ждут данных с рынка труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране осталась на уровне июня в 3,6%.

Кроме того, ожидается публикация отчетов таких крупных американских компаний, как Pfizer, Yum! Brands и ConocoPhillips.