2023-07-31T13:52:48+03:00
2023-07-31T13:52:48+03:00
2023-07-31T13:52:48+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230731/841239238.html
Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут в ожидании статданных
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. Фьючерсы на американские фондовые индексы в основном незначительно растут в последний день июля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.30 мск фьючерс на промышленный... ПРАЙМ, 31.07.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в основном незначительно растут в последний день июля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.30 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,08%, до 35 619 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,02%, до 15 843,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,04%, до 4 608,5 пункта.
Инвесторы, в частности, ждут данных с рынка труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране осталась на уровне июня в 3,6%.
Кроме того, ожидается публикация отчетов таких крупных американских компаний, как Pfizer, Yum! Brands и ConocoPhillips.