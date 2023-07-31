МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Фондовые рынки США в начале торгов в понедельник немного повышаются и могут завершить этот месяц в плюсе. Как сообщает Reuters, позитивная корпоративная отчетность и надежды на мягкую посадку устойчивой американской экономики поддерживают рынки, тогда как замедление инфляции укрепило доводы в пользу завершения программы повышения процентных ставок ФРС.

Dow Jones Industrial Average после открытия добавил 6,68 пункта, или 0,02%, до 35 465,97 пункта. S&P 500 поднялся на 2,59 пункта, или 0,06%, до 4584,82 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 21,24 пункта, или 0,15%, до 14 337,90 пункта.