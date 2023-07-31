МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Законопроект об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка, в случае принятия, упорядочит работу индустрии и сделает процесс более управляемым, такое ограничение не станет проблемой, так как место иностранных компаний займут отечественные игроки, заявил РИА Новости декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Общественная палата поддержала ограничение доступа к исследованию рынка

Ранее в понедельник в Госдуму был внесен законопроект, который вводит понятие "организатор исследований структуры рынка потребления". Кроме того, предусматривается создание реестра Организаторов, куда включаются компании, проводящие исследования на территории более половины субъектов РФ, или по решению ФАС другие компании при наличии в их работе определенных законом критериев. При этом вся обработка данных, их систематизация и анализ должны будут производиться на технических средствах организатора на территории России, также нормативно закрепляется запрет и ответственность за манипуляцию данными, за публикацию и использование заранее недостоверных данных. Также предусматривается прямой запрет на исполнение любых решений недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении России, дискредитации РФ.

"Законопроект, в случае его принятия, упорядочит работу индустрии в соответствии с текущими задачами государства. А также будет способствовать управляемости и предсказуемости процесса сбора и обработки данных россиян. Требования к компаниям, которым государство может доверить чувствительную информацию о россиянах, должны быть четко установлены и прописаны в законе", — сказал Виноградов.

Эксперт объяснил, что данные о поведении, предпочтениях, настроениях и потребительских практиках, которые собирают исследовательские компании, содержат важную информацию о "россиянах, их повседневной жизни, вопросах здоровья и потребления", а потому эти данные "чувствительные" и требующие "соответствующей регуляторики со стороны государства".

Он добавил, что ограничение иностранных игроков на рынке исследований потребительского поведения "не станет проблемой", так как нишу "иностранных гигантов" займут отечественные игроки.

"Страна должна поддерживать свои компании, давать им возможности для развития", — заключил Виноградов.