МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Японская иена в понедельник продолжила снижение, начавшееся в пятницу, после того как Банк Японии скорректировал денежно-кредитную политику, но может впервые с марта завершить месяц с повышением против доллара США, передает Reuters.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против других основных валют, почти не изменился. Инвесторы ждут выхода в конце недели ключевого отчета по безработице в США. Евро укрепился после выхода данных, показавших, что рост экономики еврозоны ускорился, а инфляция в ней замедлилась.

В пятницу выйдет отчет по занятости вне сельского хозяйства США, который наряду с другими ключевыми экономическими данными, окажет влияние на решение сентябрьского заседания Федеральной резервной системы по процентной ставке.

Руководители центрального банка США также будут участвовать в симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул, который пройдет 24-26 августа и будет посвящен структурным изменениям в мировой экономике.

"Посмотрим, продолжат ли данные указывать на сохраняющуюся устойчивость экономики США, — говорит Джо Манимбо, старший рыночный аналитик Convera в Вашингтоне. — Если продолжат, то это может помочь доллару как минимум удерживать свои позиции до симпозиума в Джексон-Хоул".

Индекс доллара в понедельник упал на 0,03%. В то же время пара доллар США/японская иена выросла на 0,74%, до 142,2.

Иена начала пикировать в пятницу, когда трейдеры оценивали воздействие решений Банка Японии оставить в силе крайне низкие процентные ставки и сделать систему управления кривой доходности (YCC) более гибкой.

Банк Японии удерживает доходность на крайне низких уровнях, и это в течение продолжительное времени оказывает давление на иену. Проведенная в понедельник очередная интервенция центрального банка стала сигналом о том, что такая ситуация будет наблюдаться и дальше.

Доходность десятилетних облигаций Японии подскочила до девятилетнего максимума, что заставило Банк Японии покупать долговые обязательства.

Вероятно, эта мера "стала неожиданной для некоторых участников рынка и спровоцировала продажи иены", написали аналитики MUFG клиентам в понедельник.

Вышедшие в понедельник данные показали, что в июле активность в производственном секторе Китая сократилась четвертый месяц подряд. Тем не менее зависимый от китайской экономики австралийский доллар и акции китайских компаний получили поддержку со стороны обещаний властей Китая усилить стимулирование.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 1,2%, до 0,6728, а пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,1474. Юань немного укрепился после заявления Госсовета КНР о мерах, направленных на восстановление и расширение потребления в автомобильном секторе, сферах недвижимости и услуг.

Доллар США готовится закончить июль снижением, так как участники рынка считают, что повышением ключевой ставки на 25 базисных пунктов на прошлой неделе ФРС завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Доллар нацелен впервые с марта завершить месяц снижением против иены и второй месяц подряд снижением против евро и фунта.

Вышедшие в пятницу данные показали, что в июне годовой темп инфляции в США был самым медленным более чем за два года. Это означает, что инфляционное давление снижается и у ФРС становится меньше оснований для повышения ставок.

Пара евро/доллар США выросла на 0,23%, до 1,104, после выхода данных, показавших, что инфляция в еврозоне в июле продолжала замедляться, а рост ее экономики во 2-м квартале возобновился. Пара может закончить месяц ростом примерно на 1%.

На прошлой неделе ЕЦБ сигнализировал о вероятности паузы в цикле повышения ставок в сентябре. Вместе с тем, по мнению аналитиков Rabobank, "вышедшие в понедельник данные дают центральному банку аргументы как в пользу более продолжительного удержания ставок на текущем ровне, так и в пользу еще одного повышения".

Пара британский фунт/доллара США укрепилась на 0,04%, до 1,2855, перед запланированным на эту неделю заседанием Банка Англии и может закончить месяц ростом на 1,3%. Участники рынка ожидают, что банк повысит ключевую ставку на четверть или на половину процентного пункта.