МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в понедельник повысилась к доллару и евро на фоне роста рынка нефти и немного ослабела к юаню, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар на Мосбирже завершил торги снижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 11 копеек, до 91,60 рубля, юаня — поднялся на 1 копейку, до 12,81 рубля, евро опустился на 13 копеек, до 100,80 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 100,4 миллиарда рублей против 30,8 миллиарда по евро и 88,5 миллиарда по доллару.

Доллар за день снизился к рублю на 0,1%, евро — тоже на 0,1%, юань прибавил в пределах 0,1%.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Курс российской валюты после инерционного ослабления в начале торгов понедельника перешел к росту на фоне дорожающей нефти.

"Рубль в начале недели пытался укрепляться к доллару. Поддержку российской валюте оказал ценовой оптимизм в нефти. Кроме того, позитив для нацвалюты исходит со стороны ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, а также сужения ценового спреда между сортами нефти Urals и Brent", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 21.14 мск росла на 0,94% до 85,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) прибавляет 0,1%, до 101,75 пункта, стабилизируясь в последние дни немного выше психологической отметки 100 пунктов и сдерживая аппетит к риску на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшее время не исключены попытки продвижения курса в сторону июльского пика (93,85 рубля за доллар), так как сокращение предложения валюты экспортеров с окончанием налоговых платежей резко усиливает чувствительность рубля в условиях низкой ликвидности рынка, говорит Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Тем не менее, пока ослабление рубля сопровождается заметно меньшей торговой активностью, чем в конце июня – начале июля, что позволяет надеяться на постепенную стабилизацию ситуации для российской валюты", — добавляет он.

Ключевым фактором динамики курса рубля служит сальдо торгового баланса, считает Николай Рясков из УК ПСБ.

"На текущий момент рост экспорта в стоимостном выражении нивелируется более существенным ростом импорта, что оказывает давление на российскую валюту. Продолжающееся увеличение импорта будет препятствовать укреплению рубля. Считаем, что во втором полугодии цена нефти останется у текущих уровней, а курс будет в районе 90-95 рублей за доллар", — добавляет он.