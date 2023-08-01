МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром опускается, отходя от психологической отметки в 2000 долларов за тройскую унцию, сдерживает котировки укрепление доллара, свидетельствуют данные торгов. Курс евро к доллару незначительно снижается в ожидании статданных

По состоянию на 8.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 12,65 доллара, или на 0,63%, до 1 996,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,98% — до 24,727 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 102 пунктов. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

По итогам июля при этом золото подорожало чуть больше чем на 4% после двух месяцев снижения подряд. На стоимости золота отражались ожидания по поводу монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. В прошлом месяце регулятор ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% годовых. Теперь, по данным CME Group, 82,5% аналитиков ждут сохранения ставки в сентябре на текущей отметке.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как она влияет на курс доллара, от которого зависят котировки драгметалла.