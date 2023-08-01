МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник показывает снижение после выхода негативной промышленной статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото падает на фоне укрепления доллара

По состоянию на 8.26 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,37% — до 4,0015 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,95%, до 8 831,5 доллара, алюминия — на 2,72%, до 2 282,5 доллара, цинка — на 2,7%, до 2 565 долларов.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности Китая, по версии делового издания Caixin, снизился в июле до 49,2 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 50,3 пункта. Значение показателя меньше 50 пунктов указывает на спад экономической активности.

Китай является одним из крупнейших потребителей меди в мире, поэтому промышленные данные отражаются на ожиданиях вокруг спроса на металл.