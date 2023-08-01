МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Цены на медь в Лондоне во вторник снижаются после значительного роста в июле, так как слабые макроэкономические данные Китая свидетельствуют о вялости спроса, передает Reuters.

Котировки трехмесячных фьючерсов на медь на LME понизились на 0,7%, до 8 769 долларов за тонну, по состоянию на 10.05 по Гринвичу.

В июле медь подорожала на 6,2% на фоне надежд на новые меры по стимулированию экономики Китая. Котировки продемонстрировали самый сильный месячный рост с января, когда отмена антиковидных ограничений в Китае подстегнула ожидания восстановления спроса. Другие цветные металлы в июле также повысились в цене.

"Все сильно выросло по сравнению с предыдущим месяцем, поэтому сегодня происходит откат в связи с фиксацией прибыли", — отмечает Дэн Смит, глава отдела аналитики в Amalgamated Metal Trading.

"Цены, особенно на медь, по-прежнему относительно высоки по сравнению с тем, где они должны быть с точки зрения спроса. Последние индексы менеджеров по снабжению (PMI) свидетельствуют о слабости активности в Китае, Японии и Южной Корее. Данные Китая по строительству остаются негативными, это причина для осторожности в отношении цветных металлов", — добавляет Смит.

Давление на котировки также оказал рост индекса доллара, который делает сырье более дорогим для покупателей, использующих другие валюты.

Увеличение запасов меди на складах LME негативно влияет на цены на медь. После поступления еще 5 825 тонн, совокупные запасы компаний увеличились до 74 175 тонн, следует из данных LME. При этом варранты достигли 2-месячного максимума 73 725 тонн.

Цены на другие цветные металлы в Лондоне также понижаются: алюминий подешевел на 1%, до 2 260,5 доллара за тонну, цинк — на 0,1%, до 2 562,5 доллара, свинец — на 0,1%, до 2 146,5 доллара, олово — на 3,1%, до 27 740 долларов.

Запасы олова на биржевых складах LME выросли до максимума с октября 2020 года, а на SHFE они близки к максимальным значениям с 2017 года.

Цены на никель укрепились на 1,1%, до 22 540 долларов, в рамках технического восстановления после прорыва вверх 100-дневной скользящей средней накануне.