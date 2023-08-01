МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к выраженному росту во второй половине дня после неоднозначной динамики на торгах утром, индекс Мосбиржи преодолел отметку в 3100 пунктов впервые с февраля прошлого года, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы Европы снизились после данных промсектора еврозоны и КНР

Индекс Мосбиржи к 14.53 мск растет на 0,74%, до 3096,14 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 1062,23 пункта. При этом максимально в ходе торгов индекс Мосбиржи повышался до 3108,05 пункта, РТС — до 1066,26 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,27%, до 85,2 доллара за баррель.

"Во вторник торговая сессия открылась в минусе, однако к середине дня российские индексы смогли выйти в уверенный плюс. Драйвером роста второй день выступают акции Сбербанка. Вчера они взлетели более чем на 7% и сегодня прибавляют еще почти 2%. Подобный рост, вероятно, вызван высокими ожиданиями от предстоящего отчета, который банк планирует опубликовать 3 августа. Также инвесторы отыгрывают публикацию индекса PMI в обрабатывающей промышленности РФ, который по итогам июля составил 52,1 пункта", — отмечает Ксения Лапшина из "Финама".

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" также считает, что позитивные настроения на рынке сохраняются на фоне ожиданий сильной финансовой отчетности крупных компаний, в том числе Сбербанка, бумаги которого уверенно растут вторую сессию подряд. Также, по мнению эксперта, позитив на российский рынок акций привносит ослабление рубля, которое, тем не менее, носит неустойчивый характер. Нефть дешевеет после активного роста в июле

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста оказались акции ДВМП (+9,47%), ТМК (+5,86%), Globaltruck (+5,19%), "ПИК" (+4,54%), "ЭН+ Групп" (+4,01%), привилегированные (+1,26%) и обыкновенные (+1,02%) акции Сбербанка.

Сильнее всего снижаются расписки "Европейского медицинского центра" (-1,91%), акции "Инарктики" (-1,02%), ФСК "Россети" (-1,02%), АФК "Система" (1,02%),

Расписки X5 Retail Group (-0,83%) все также нейтрально реагируют на приобретение группой торговых сетей "Виктория" и "Дёшево".

ПРОГНОЗЫ

Бабин считает, что в случае, если рубль не возобновит активное укрепление, а нефть не ускорит снижение, то индекс Мосбиржи может направиться к цели на отметке в 3158 пунктов.

Лапшина отмечает, что коррекционные настроения на мировых фондовых площадках отнюдь не помешают росту российского рынка акций.

Владимир Чернов из Freedom Finance Global полагает, что на сегодняшних торгах индекс Мосбиржи будет находиться в рамках диапазона 3000-3160 пунктов.