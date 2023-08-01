МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) разработала поправки в закон "О рынке ценных бумаг" и Налоговый кодекс России, который позволит профессиональным участникам финансового рынка по заявлению клиента получать данные о нем и его сделках в электронной форме и учитывать их при расчете налога, следует из проектов поправок, имеющихся в распоряжении РИА Новости и комментария президента ассоциации Алексея Тимофеева. Брокер: кто это такой простыми словами и какие услуги предоставляет

Поправки в закон "О рынке ценных бумаг" предполагают, что по заявлению клиента брокер или управляющий будут обязаны не позднее 60 дней с момента получения заявления в электронном виде передать имеющиеся у них сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанных физическим лицом.

А поправки в Налоговый кодекс предполагают, что профессиональный участник рынка ценных бумаг, который исполняет обязанности налогового агента и получил ценные бумаги, принадлежащие налогоплательщику, от другого профучастника, будет вправе также учитывать фактически осуществленные расходы налогоплательщика на приобретение и хранение указанных ценных бумаг на основании документов или сведений, переданных ему другим профучастником.

"Разработанный НАУФОР законопроект позволяет профучастникам по заявлению клиента получать данные о нем и его сделках от другого профучастника в электронной форме и учитывать их при расчете налога (для этого разрабатываются соответствующие поправки в НК РФ). Предлагаемое решение повторяет решение, найденное в конце прошлого года для того, чтобы решить проблему документооборота при массовом переводе клиентов от брокеров, подпавших под санкции", — прокомментировал агентству президент ассоциации Алексей Тимофеев.

Теперь НАУФОР хочет закрепить найденное такое решение в качестве обычной процедуры. И, по мнению главы ассоциации, это унифицирует и технологически упрощает процесс, а значит, снижает издержки и облегчает переход клиентов от одного брокера к другому, что усиливает конкуренцию на рынке.

"Когда именно новые правила заработают зависит от того, как нам удастся скоординировать принятие необходимых для этого поправок в закон о рынке ценных бумаг и поправок в Налоговый кодекс — удастся ли их принять одновременно или по крайней мере вскоре одни за другими. Принципиальная поддержка и тех и других поправок со стороны ведомств есть, поэтому надеемся добиться их принятия до конца года", — заключил Тимофеев.