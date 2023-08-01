МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на кукурузу и сою в Чикаго во вторник торгуются почти без изменений. Как сообщает Reuters, оценка влияния погодных условий на посевы, а также слабость экспортных перспектив способствовали снижению цен накануне.

Цены на пшеницу падают пятую сессию подряд в условиях конкуренции с российским зерном на экспортном рынке.

Представленный после окончания очной сессии в понедельник на CBOT отчет Минсельхоза США свидетельствовал о том, что доля посевов кукурузы и сои, находящихся в "хорошем" или "превосходном" состоянии на отчетной неделе значительно уменьшилась, так как температуры воздуха на Среднем Западе США достигли рекордно высоких значений для летнего периода.

Эти данные несколько нивелировали негативное давление на котировки со стороны прогнозов погоды, предполагающих нормализацию температур воздуха в августе.

"Ожидается улучшение погодных условий на Среднем Западе США, но урожай все же может понести потери, учитывая, что посевы уже пострадали от жары за последние несколько недель", — сказал один из трейдеров в Сингапуре.

В центре внимания рынка также находятся экспортные продажи зерновых и сои. Еженедельные экспортные инспекции выросли, а Китай приобрел 132 000 тонны сои на предыдущей неделе.

Однако укрепление доллара США поумерило оптимизм относительно экспорта.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT около 11.30 по Гринвичу снизились на 0,24%, до 5,11 3/4 доллара за бушель. Соя подорожала на 0,04%, до 13,32 1/4 доллара за бушель.

Пшеница на CBOT торговалась с понижением на 1,31%, по 6,57 доллара.

Еженедельная оценка состояния яровых посевов пшеницы снизилась более значительно, чем ожидалось, но ожидаемые в начале августа дожди и похолодание ослабили опасения участников рынка.

В понедельник Алжир провел тендер на закупку пшеницы, по итогам которого импортер приобрел 700 000-800 000 тонн этой культуры. Согласно тендеру, зерно из Причерноморья, в том числе из России, предлагалось по более низкой цене.