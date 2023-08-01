МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,7%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 3100 пунктов

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,66%, до 3093,64 пункта, долларовый РТС снизился на 0,16%, до 1055,79 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 70 копеек до 92,30 рубля.