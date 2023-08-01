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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230801/841267754.html
Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,7%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов... ПРАЙМ, 01.08.2023
рынки, новости, россия, рынок акций, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 0,7%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,66%, до 3093,64 пункта, долларовый РТС снизился на 0,16%, до 1055,79 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 70 копеек до 92,30 рубля.