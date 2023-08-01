МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются во вторник, оценивая факторы недели, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в промышленности США вырос слабее прогноза

По состоянию на 19.00 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,01%, до 35 562,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,39%, до 14 289,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 4 574,28 пункта.

Инвесторы отреагировали на макроэкономическую статистику. Во вторник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал индекс деловой активности в промышленности США. В июле показатель увеличился до 46,4% с июньских 46%, в то время как аналитики ожидали роста до 46,8%.

Рынки ожидают публикации ряда важных данных, среди которых макроэкономические, а также финотчеты крупнейших компаний. Так, в четверг минтруда США выпустит информацию по числу первичных заявок на пособие по безработице. Ожидается, что за неделю по 29 июля показатель вырос на шесть тысяч, до 227 тысяч заявок. А в пятницу выйдет показатель безработицы в стране за июль, аналитики ждут его сохранения на уровне июня в 3,6%. В тот же день выйдут отчеты Apple и Amazon.