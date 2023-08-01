МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций во вторник вырос на 0,7% — четвертую сессию подряд, вышел на психологическую отметку 3100 пунктов, что уже соответствует уровням 22 февраля 2022 года, следует из данных торгов. Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,66%, до 3093,64 пункта, долларовый РТС снизился на 0,16%, до 1055,79 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 70 копеек до 92,30 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ ПОЛУЧАТЬ ПОДДЕРЖКУ

Российский рынок акций во вторник еще вырос — уже четвертый торговый день подряд, протестировав уровень сопротивления в 3100 пунктов по индексу Мосбиржи, таким образом выйдя на уровни, которые были до начала СВО.

"Рынок растёт уже продолжительное время. Ралли поддерживается ослаблением рубля, выплатами рекордных дивидендов (в первую очередь, "Лукойлом" и Сбербанком) и их реинвестированием, а также обозначившимся в последние дни восстановлением нефтяных котировок", — комментирует Станислав Клещев из "ВТБ мои инвестиции".

Стоимость нефти к 20.53 мск снижалась на 0,27% до 85,2 доллара за баррель сорта Brent. С 27 июня показатель уже вырос на 12,7 доллара (+17,6%).

В лидерах роста цены на Московской бирже в основную сессию оказались бумаги ДВМП (+11,3%), "Сургутнефтегаза" (+5,6%), ТМК (+5,5%), Qiwi (+4%). Упали бумаги "Россетей" (-1,6%), АФК "Система" (-1,1%), TCS (-1%), "Газпрома" (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи завершил вторник в районе уровня 3100 пунктов, показав за последние три дня рост более чем на 3%, отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".

"Эйфория на рынке связана с начавшимся новым отчетным периодом, а также ожиданием промежуточных дивидендов от большинства эмитентов, включая тех, кто не производил выплаты последние 1,5 года. Помимо этого, российский рынок поддерживает слабый рубль, а также выросшая цена на нефть: Brent торгуется в районе 85 долларов за баррель", — отмечает он.

Рынок выглядит локально перегретым, но не переоцененным: при текущем курсе рубля и ценах на нефть все ещё сохраняется потенциал для роста в 5-10%, рассчитывает Клещев.

"Коррекция после сильного роста более чем вероятна. Вопрос в её глубине. Против глубокой просадки выступает фактическое отсутствие продавцов на российском рынке. Физлица — это традиционные нетто-покупатели. Продавцами могли бы быть институциональные инвесторы, которые имеют возможность реализации глобальных ребалансировок. Однако присутствие таких игроков на рынке сейчас минимально", — добавляет он.