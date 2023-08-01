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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230801/841268428.html
Стоимость золота заметно снизилась на фоне удорожания доллара
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Стоимость золота во вторник вечером существенно снижается на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. По состоянию на 21.00 мск цена... ПРАЙМ, 01.08.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, итоги торгов, золото, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером существенно снижается на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта.
По состоянию на 21.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 29,05 доллара, или на 1,44%, до 1 980,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,45% — до 24,360 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,53%, до 102,39 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте и наоборот.
"Доллар США на этой неделе снова начал расти, что в настоящее время оказывает сильное давление на цены на золото", — цитирует портал MarketWatch директора ARJ Capital Маноджа Ладва (Manoj Ladwa).