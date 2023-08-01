МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером существенно снижается на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. Цена на золото падает на фоне укрепления доллара

По состоянию на 21.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 29,05 доллара, или на 1,44%, до 1 980,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,45% — до 24,360 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,53%, до 102,39 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте и наоборот.

"Доллар США на этой неделе снова начал расти, что в настоящее время оказывает сильное давление на цены на золото", — цитирует портал MarketWatch директора ARJ Capital Маноджа Ладва (Manoj Ladwa).