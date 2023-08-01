МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта во вторник упала к доллару и в меньшей степени — против юаня и евро на фоне укрепления доллара на форексе и приостановки роста рынка нефти, окончание налогового периода также сказалось негативно для рубля, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль дождался поддержки ЦБ

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 73 копейки, до 92,33 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,84 рубля, евро — на 39 копеек, до 101,18 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 92,1 миллиарда рублей против 36,2 миллиарда по евро и 72,7 миллиарда по доллару.

Доллар за день вырос к рублю на 0,8%, евро — на 0,4%, юань прибавил 0,2%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в начале месяца попал под давление в отсутствие достаточной продажи валюты на рынке.

"Давление на курс рубля могли оказать ухудшившиеся общерыночные настроения и усиление глобального доллара, что в свою очередь негативно отразилось на дневной динамике сырьевых котировок", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 21.31 мск снижалась на 0,6%, до 84,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,4%, до 102,3 пункта, сдерживая аппетит к риску на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Ослабление рубля сдерживают относительно высокие цены на нефть, а также новые операции ЦБ РФ по продаже валюты на рынке, оценивает Кравченко из УК "Первая".

"ЦБ РФ с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года продаст валюты в рамках конвертации для инвестирования средств ФНБ на сумму 288,4 миллиарда рублей, что также будет сдерживать дальнейшее ослабление рубля", — полагает он.

Поводов для заметного укрепления нацвалюты РФ краткосрочно не просматривается, однако на горизонте месяца рубль может с временным лагом получить поддержку от роста цен на нефть, произошедшего в конце июля, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Для уверенного вытеснения доллара на уровни ниже 90 рублей, помимо роста цен на нефть, необходимо улучшение параметров бюджета и счета текущих операций. Мешает рублевому укреплению и стабильно напряженная геополитика. Прогноз на среду по курсу доллара – 90,5-92,5 рубля", — добавляет он.